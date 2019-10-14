Нижний Новгород, , 23:51 — REGNUM В Нижегородской области бывший бухгалтер школы признан виновной по ст.160 ч.3 УК РФ («Присвоение средств, вверенных виновному, с использованием служебного положения в крупном размере»). Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на два года и штраф в размере 5 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Суд установил. что в течение двух лет бухгалтер подделывала ведомости о заработной плате работников школы путем внесения завышенных сумм. Разницу с реальной зарплатой женщина забирала себе. Общий объем присвоенных средств составил около 900 тыс. рублей. Вину бывший бухгалтер не признала.

Вместе с приговором суд удовлетворил требования о взыскании ущерба в результате преступления в районный бюджет.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Ростове-на-Дону было предъявлено обвинение бухгалтеру школы №22 по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») и ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Согласно материалам уголовного дела, женщина похитила денежные средства в период с 2016 по 2018 год. Кроме того, она внесла в платёжные поручения и реестры заведомо ложные сведения. Сумма похищенных средств составила 2,7 млн рублей.