Ханой, , 12:14 — REGNUM Более 500 иностранных рабочих, в числе которых 440 китайцев и 23 вьетнамца, были задержаны в Маниле (Филиппины).

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», 542 иностранца были задержаны в ходе рейда на одну технологическую компанию (название не разглашается), которая осуществляла свою деятельность в районе города Манила.

«Основная причина: у компании отсутствовала лицензия на оказание профессиональных услуг, а также компания подозревается в мошенничестве», — сообщил глава отдела миграционной политики Хаим Моренте. Вьетнамское консульство уже начало прорабатывать этот вопрос. Пока нет никаких данных о степени вовлеченности вьетнамских граждан в мошеннические схемы. От этого будет зависеть судьба вьетнамских граждан, которые оказались в этом сложном положении.