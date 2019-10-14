Владивосток, , 23:43 — REGNUM Девочка пострадала при частичном обрушении подъезда пятиэтажного дома в поселке Новонежино Приморского края. Об этом журналистам сообщили в администрации Шкотовского муниципального района.

Сообщается, что у ребёнка ушибы мягких тканей, угрозы для жизни нет. Ребёнка осмотрели медики, госпитализация девочке не понадобилась. Информация о других пострадавших отсутствует.

В расположенном рядом с домом клубе создан временный пункт размещения для жильцов дома. При этом в Единой диспетчерской службе района уточнили, что никто из жильцов пострадавшего дома не остался в пункте, все предпочли отправиться к друзьям и родственникам. ЕДДС подала заявку на отключение дома от электроснабжения. Утром состояние дома оценят специалисты «Примэкспертизы».

По данным экстренных служб Приморского края, ЧП произошло в 03:30 по местному времени (20:30 мск) в доме на улице Авиаторов. Между четвёртым и пятым этажами одного из подъездов дома обрушилась потолочная плита, стена и лестничный пролет. В подъезде проживают 19 человек, среди них 15 взрослых и четыре ребенка. Всего в доме шесть подъездов и 90 квартир. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели женщины из-за частичного обрушения дома в Приморье. В настоящее время тело женщины не извлечено из-под завалов, так как проход к месту представляет опасность.

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