Калуга, , 22:25 — REGNUM Уголовное дело завели следователи после исчезновения 17-летнего подростка по дороге в музыкальную школу в селе Карижа Калужской области. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону.

По данным следователей, подросток пропал 13 октября. Он уехал на велосипеде из дома в селе Карижа Малоярославецкого района в музыкальную школу. На занятиях ребёнок не появился, его местонахождение до сих пор неизвестно.

По факту исчезновения подростка было заведено уголовное дело по статье об убийстве. Сотрудники СК прорабатывают различные версии случившегося, изучаются условия жизни и воспитания ребёнка, проводится опрос людей из его ближайшего окружения.

Пропавшего подростка разыскивают сотрудники правоохранительных органов, неравнодушные граждане и волонтёры.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поисках пропавшей в Екатеринбурге 27-летней женщины. Следователи обратились к гражданам, имеющим какую-либо информацию о возможном местонахождении пропавшей с просьбой сообщить эту информацию в правоохранительные органы.

Читайте ранее в этом сюжете: В СКР сделали заявление по делу о пропавшей в Екатеринбурге женщине