Нижний Новгород, , 22:10 — REGNUM Школа №47 Советского района после случая массового отравления детей закрыта на карантин. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, при лабораторном обследовании материалов от больных обнаружены ДНК шегеллы — род грамотрицательных палочковидных бактерий, которые являются для человека и приматов возбудителями болезней из группы шигеллезов (дизентерия). Источником инфекции являются обычно больные лица и бактерионосители.

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил разобраться в ситуации. В школе остановлен учебный процесс еще 13 октября. Проводится обработка всех помещений с использованием дезинфицирующих средств. В администрации отметили, что из 26 обратившихся за медицинской помощью школьников четверо госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту отравления проводится доследственная проверка, организованная СУ СКР по Нижегородской области. Сотрудники СК РФ по региону выехали на место ЧП для изъятия проб воды и продуктов, а также для изучения необходимой документации.