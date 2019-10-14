Сеул, , 21:47 — REGNUM В Республике Корея была найдена мертвой 25-летняя поп-исполнительница Солли. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает Variety.

Полиция считает, что Солли совершила самоубийство. Однако её фанаты пишут, что исполнительница подвергалась многолетней травле в социальных сетях, и именно это, по их версии стало причиной самоубийства.

Известно, что Солии из-за травли отказалась от сцены и начала карьеру актрисы.

В последние годы Солли получала много негативных комментариев из-за того, что она не носит бюстгальтер. В сентябре 2019 года грудь Солли случайно обнажилась во время прямого эфира и это привело к новому потоку травли в социальных сетях.

При этом перед смертью Солли должна была принять участие в записи передачи, посвященной кибербуллингу.