Лондон, , 21:48 — REGNUM Заброшенные нефтегазовые платформы компании Shell потребовали убрать экоактивисты Greenpeace в Северном море, предварительно забравшись на них. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба отделения Greenpeace в Великобритании.

Активисты организации забрались на платформы, которые уже не используются компанией Shell, и оставили на них транспаранты-растяжки с требованиями убрать брошенные платформы.

«Shell, приберись за собой!» — гласит один из призывов, размещённый на нефтегазовой платформе.

Стоит отметить, что активисты Greenpeace постоянно устраивают различного рода акции протеста в Северном море, выступая против деятельности нефте‑ и газодобывающих корпораций. В июне текущего года они атаковали буровую установку одной из британских нефтегазовых компаний, препятствуя её отправке на месторождение нефти в Северном море.

Ранее ИА REGNUM сообщало о блокировке активистами Greenpeace судна с углем в порту польского города Гданьска. Целью экоактивистов было обратить внимание властей Польши на необходимость отказаться от использования угля к 2030 году.

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