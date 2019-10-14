Сыктывкар, , 21:50 — REGNUM Школу № 12 признал виновной городской суд в Сыктывкаре за нарушение права на образование ученика, не допущенного на занятия из-за опоздания. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба суда.

Административное дело было рассмотрено мировым судьёй. В ходе рассмотрения было установлено, что ученик девятого класса 5 июня опоздал на консультацию по подготовке к государственной итоговой аттестации по математике. Преподаватель не впустила опоздавшего ученика.

Школа была признана виновной по статье о нарушении права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций. Образовательному учреждению был назначен штраф размером в сто тысяч рублей.

Руководство школы обжаловало постановление мирового судьи в городском суде Сыктывкара. Материалы дела находятся на рассмотрении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о специальных программах для учеников школ в рамках проекта «Культурный норматив школьника», которые составляют учреждения культуры в Ставропольском крае.

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