Пермь, 14 октября 2019, 20:57 — REGNUM В Перми водитель легкового автомобиля сбил трёх человек на пешеходном переходе, сообщили 14 октября в пресс-службе регионального управления МВД России.
По информации ведомства, инцидент произошёл на пересечении улиц Мира и Братьев Игнатовых. Водитель Mazda при совершении манёвра допустил наезд на пешеходов.
В результате ДТП один пострадавший был доставлен в больницу, двоим медики оказали необходимую помощь на месте.
Полиция в настоящее время выясняет все обстоятельства произошедшего.
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