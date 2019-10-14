Черновцы, Украина, , 21:00 — REGNUM На Украине в селе Банилов Черновицкой области неизвестные сорвали флаги с могил двух боевиков, погибших в ходе карательной операции против жителей Донбасса, сообщило 14 октября информационное агентство «УНИАН».

Вандалы сорвали флаги, оставив от них только деревянные флагштоки. Родственники погибших написали заявление в полицию. В правоохранительных органах отметили, что подозреваемые пока не установлены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве в Голосеевском парке неизвестные залили краской табличку, посвящённую участникам гражданской войны в Донбассе.

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