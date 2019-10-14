Москва, , 20:37 — REGNUM Пожар произошёл 14 октября на территории Городской клинической больницы имени Виноградова в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

По информации ведомства, небольшое возгорание возникло в электрощитовой. Площадь, охваченная огнём, составила один квадратный метр. Администрацией учреждения было принято решение о частичной эвакуации людей.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что из хирургического корпуса ГКБ №64 было эвакуировано 117 человек, всего в здании в момент инцидента находились 227 человек. Отмечается, что корпус на непродолжительное время был полностью обесточен, отделение реанимации было переведено на резервное питание.

Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.