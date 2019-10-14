Мехико, , 20:58 — REGNUM Четырнадцать сотрудников полиции погибли в Мексике в результате нападения злоумышленников, вооружённых огнестрельным оружием. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба министерства безопасности и гражданской защиты страны.

Нападение на полицейских произошло в мексиканском штате Мичоакан, в городе Агилилья. Известно, что нападавшие передвигались на бронированных внедорожниках и были вооружены огнестрельным оружием. Как минимум, трое полицейских получили тяжёлые ранения, ещё шестеро сотрудников полиции числятся пропавшими без вести.

Сообщается, что в министерстве осудили атаку на сотрудников правоохранительных органов и предоставит правительству все возможные ресурсы, необходимые для того, чтобы нападавшие предстали перед судом.

Стоит отметить, что в Мексике случаи нападения на сотрудников правоохранительных органов не являются редкостью. В подавляющем большинстве случаев ответственность за убийства несёт наркомафия. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в августе текущего года признал, что правительству не удаётся взять под контроль положение в сфере безопасности в стране.

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