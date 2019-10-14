Хорог, , 19:41 — REGNUM Главный бухгалтер филиала Амонатбанка, расположенного в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), покончил жизнь самоубийством прямо на рабочем месте.

По словам очевидцев происшествия, причиной подобного поступка могла послужить аудиторская внутрибанковская проверка, после которой мужчина, находясь в стрессовом состоянии, покончил с собой. Он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Отметим, что стаж работы погибшего в банке составлял 22 года. У него осталась семья — четверо детей. Инцидент произошёл 5 октября 2019 года.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов будут расследовать не только причины самоубийства, но и то, каким образом погибшему удалось завладеть оружием охранника.