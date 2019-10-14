Буэнос-Айрес, , 20:26 — REGNUM Три человека, в том числе один ребёнок, погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом в Аргентине. Об этом 14 октября сообщает телеканал TN.

Авария произошла ночью, когда большинство пассажиров в автобусе спали. По предварительной информации, на территории провинции Тукуман автобус сбил молодого человека, который шёл по краю обочины. После наезда на парня автобус перевернулся.

В результате ДТП погибли три человека, в том числе девочка трёх лет, ещё 38 человек получили травмы.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с пассажирским автобусом в Ростове-на-Дону, в результате которого пострадал ребёнок.

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