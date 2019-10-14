Москва, , 18:59 — REGNUM Ростуризм не получал информации о возможном наличии граждан России среди погибших и пострадавших в результате тайфуна Японии. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба федерального агентства.

Отмечается, что Ростуризм внимательно следит за ситуацией с российскими туристами и находится в постоянном контакте с посольством России в Токио и туроператорами.

В ведомстве уточнили, что из-за тайфуна в последние дни было отменено более тысячи авиарейсов из Японии, в том числе в Россию.

«По нашей информации, туроператорами предоставлены гостиницы тем туристам, рейсы которых отменили. Вопрос возвращения наших граждан в Россию находится на контроле Ростуризма и МИД России», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в настоящее время Ростуризм также находится в контакте с японским авиаперевозчиком JAL, который предлагает альтернативные перелёты пассажирам отменённых рейсов, включая группу из 16 российских туристов.

Напомним, тайфун «Хагибис» в Японии унёс жизни уже 58 человек, ещё более 200 человек получили травмы, 14 человек числятся пропавшими без вести.

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