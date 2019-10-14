Конакри, , 19:18 — REGNUM Один человек погиб, трое получили ранения в результате столкновений между правоохранителями и демонстрантами в ходе протестных акций в столице Гвинеи городе Конакри. Об этом 14 октября сообщает издание Guinee Matin.

Протестные акции против третьего срока президентства главы государства Альфы Конде начались утром 14 октября. Практически сразу после начала акций начались стычки между митингующими и силами безопасности.

Столкновения между правоохранителями и участниками акций произошли на магистрали Сонфониа-Ваниндра (Sonfonia-Wanindra), где были ранены два человека, и возле вокзала Сонфониа, где пострадали два человека, один из них скончался.

Кроме того, из-за протестных акций в столице Гвинеи парализована работа общественного транспорта, магазинов, школ и госучреждений.

Протестные акции в Конакри начались после призыва президента Конде к гражданам страны готовиться к референдуму и выборам. Этим глава Гвинеи вызвал опасения граждан в том, что Конде собирается внести изменения в Конституцию страны, чтобы иметь возможность остаться главой государства на третий срок.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении оппозиционных партий Гвинеи о своих намерениях выйти на протестную акцию против изменений в Конституции страны, позволяющим нынешнему президенту Гвинеи Конде остаться ещё на один срок главой государства.

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