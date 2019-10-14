Печора, Коми, , 18:26 — REGNUM Гастроли Филиппа Киркорова в Коми оказались под угрозой срыва — грузовики с реквизитом завязли в песке у речной переправы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Весь административный персонал вымок и перепачкался в грязи, пока вытаскивали наши фуры. Мы с огромным трудом добираемся до вашей нефтяной столицы. Вторые сутки не спим, но мы выполнили свои обязательства, мы доехали и привезли людям шоу», — цитирует администратора певца ИА «Север-Медиа».

Сегодня у певца концерт в Усинске, а во вторник Филипп Киркоров собирается выступить в Печоре. Будет ли отменен концерт из-за ЧП — пока неизвестно, певец ситуацию пока не прокомментировал.