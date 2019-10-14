Джакарта, , 18:42 — REGNUM Проводить митинги запретила полиция в индонезийской столице Джакарте в связи с инаугурацией президента страны Джоко Видодо. Об этом 14 октября сообщает агентство Антара со ссылкой на главу столичных правоохранительных органов Гатота Эдди Пурнаму.

Действие запрета начнётся с 15 октября и продлится до 20 октября включительно. Поясняется, что такая мера была введена с целью сохранения благоприятной ситуации в городе.

Дополнительные меры безопасности в Индонезии были введены после нападения на министра-координатора по вопросам политики, права и безопасности страны Виранто. В Джакарте и других крупных городах Индонезии усилена охрана административных зданий и личная охрана руководителей правительства. Также усилено патрулирование и меры безопасности на мероприятиях с участием высокопоставленных чиновников и членов правительства.

Инаугурация президента Индонезии состоится 20 октября. Во время церемонии безопасность будут обеспечивать 27 тысяч сотрудников национальной полиции страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении в поддержку президента Индонезии, которое высказал председатель индонезийской партии национального мандата Зулкифли Хасан.

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