Курган, , 18:17 — REGNUM В Курганской области браконьеры выловили более трёх сотен килограммов уникальных рачков артемии. Сумма ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам Зауралья, составила более 345 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Незаконная добыча рачков артемии велась на берегу озера Теренколь. У браконьеров изъято более 377 кг уникальных водных биоресурсов. Злоумышленники были пойманы во время совместного рейда пограничников и сотрудников и представителей Росрыболовства в рамках оперативно-профилактической операции «Артемия».

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биоресурсов организованной группой либо с особо крупным ущербом»).

Артемии являются планктоном озёр и обладают уникальными лечебными свойствами. Яйца (цисты) рачков артемии активно используются в косметологии, восточной медицине, при выращивании домашней птицы и в качестве корма в промышленном рыбоводстве, а также аквариумистике.

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