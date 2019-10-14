Ярославль, , 18:16 — REGNUM Защитника ярославских команд по футболу и мини-футболу признали виновным в подозрении на сбыт 4 килограммов наркотических веществ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Красноперекопском районном суде. Рамазан Османов был задержан сотрудниками полиции в июне 2019 года в промышленной зоне Красноперекопского района Ярославля. Как ранее сообщало ИА REGNUM у 25-летнего мужчины было изъято более 1 килограмма героина и более 3 килограммов синтетического наркотика метамфетамин.

Изъятый у футболиста метамфетамин УМВД по Ярославской области

«Молодой человек официально не трудоустроен, в прошлом профессионально занимался футболом, сам наркотические средства не потребляет. Полицейскими установлено, что он являлся оптовым курьером интернет-магазина, занимался распространением наркотических средств», — поясняли в УМВД России по Ярославской области.

Как следует из протоколов чемпионата города Ярославля по футболу и мини-футболу, Рамазан Османов выступал за команды «Иберия», «Золотая бутса», «АО НКЗ». По игровому амплуа он является защитником. Футбольное прошлое и настоящее суд при рассмотрении уголовного дела не рассматривал. Рамазан Османов признан виновным в покушении на незаконным сбыт наркотических веществ в особо крупном размере и приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.

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