Чебоксары, , 17:57 — REGNUM В Чувашии в течение недели ожидается неустойчивая погода. На смену теплым воздушным массам будет поступать арктическая. А из-за перепадов атмосферного давления продолжит усиливаться ветер, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

В ночь с 14 на 15 октября холодный фронт принесёт дожди, местами сильные, возможна гроза. По прогнозу Гидрометцентра, в Чебоксарах за сутки может выпасть до 9 литров воды на 1 кв. метр земли.

16 октября Чувашия окажется в центре скандинавского антициклона: будет прохладно (+3…+8 градусов тепла), но сухо. 17 октября благодаря фронту атлантического циклона может установиться нулевая температура и выпасть снег. 17 и 18 октября прогнозируются дожди.

Следующее похолодание ожидается 19 октября из-за прихода скандинавского антициклона: прогнозируется до — 5 градусов морозов. По предварительным данным, затем антициклон может стать блокирующим, обеспечив в последней декаде октября в Чувашии сухую погоду с температурой в пределах климатической нормы, 0…+3 градуса тепла.