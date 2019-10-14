Москва, , 17:50 — REGNUM Вооружённые люди ограбили водителя автомобиля днём 14 октября на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

По информации ведомства, инцидент произошёл около 15:00 в районе дома №81 по Ленинскому проспекту.

«Неизвестные на трёх автомобилях преградили дорогу мужчине, управлявшему иномаркой, после чего произвели выстрелы из неустановленного оружия и нанесли мужчине побои», — сообщили в МВД.

Открыто похитив у гражданина сумку с крупной суммой денег, злоумышленники скрылись. В настоящее время предпринимаются меры по их задержанию.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Москва», что у пострадавшего похищено 6 миллионов рублей. На данный момент полицией найден брошенный преступниками автомобиль, продолжается розыск самих нападавших.