Донецк, 14 октября 2019, 17:55 — REGNUM На мариупольском направлении боевики ВСУ обстреляли населённый пункт Саханка из артиллерии калибра 125 мм, сообщили 14 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Ранее украинские силовики обстреляли Саханку из гранатомёта и пулемётов.
Отметим, что калибр 125 мм характерен для пушки танка Т-64, который стоит на вооружении ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донбасс приехал президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил боевиков ВСУ за «мирный сон в украинских городах и сёлах».
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