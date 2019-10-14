Сухой Лог, Свердловская область, 14 октября 2019, 17:43 — REGNUM На Среднем Урале уголовное дело в отношении жителя Сухого Лога, обвиняемого в жестоком обращении с животными (п. «д» ч.2 ст. 245 УК), передано в суд для рассмотрения по существу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Он напомним, что инцидент произошёл в частном доме по месту жительства обвиняемого, после того как между мужчиной и его женой возник конфликт.
Напомним, что 5 октября в Свердловской области случай жестокого обращения с животными произошёл в деревне Большое Сидельниково. Там несколько школьников заживо закопали в землю щенков, а затем, выкопав, добили их палками и камнями. По данным фактам проводится проверка.
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