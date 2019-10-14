Сухой Лог, Свердловская область, , 17:43 — REGNUM На Среднем Урале уголовное дело в отношении жителя Сухого Лога, обвиняемого в жестоком обращении с животными (п. «д» ч.2 ст. 245 УК), передано в суд для рассмотрения по существу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он напомним, что инцидент произошёл в частном доме по месту жительства обвиняемого, после того как между мужчиной и его женой возник конфликт.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сначала избил жену, а когда она собрала вещи и уехала к родителям, поочередно при помощи топора убил её кота и кошку. Чтобы хозяйке животных причинить боль и моральные страдания, «кухонный боксер» сообщил ей о своих «подвигах», пригрозив при этом аналогичной расправой, если не вернется домой. Сейчас обвиняемому грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет, при условии, конечно, что мать двух несовершеннолетних детей, как это, к сожалению, часто бывает, не попросит суд в ходе процесса разбирательства примириться с дебоширом», — сообщил полковник Валерий Горелых.

Напомним, что 5 октября в Свердловской области случай жестокого обращения с животными произошёл в деревне Большое Сидельниково. Там несколько школьников заживо закопали в землю щенков, а затем, выкопав, добили их палками и камнями. По данным фактам проводится проверка.

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