Москва, , 17:52 — REGNUM Разбойное нападение на мужчину совершили неизвестные злоумышленники на юго-западе Москвы. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Информация об инциденте поступила на службу «02» в 15:07 мск. По предварительным данным, неизвестные на трёх автомобилях перекрыли дорогу водителю на иномарке, ехавшему по Ленинскому проспекту.

Затем злоумышленники сделали несколько выстрелов из огнестрельного оружия, нанесли мужчине побои и присвоили сумку с крупной суммой денег. После этого правонарушители скрылись.

Пострадавший мужчина передан в руки медиков бригады скорой помощи. Материальный ущерб устанавливается. Приняты меры для установления личности, розыска и задержания злоумышленников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх злоумышленниках, похитивших у мужчины в Москве сумку с крупной денежной суммой.

Читайте ранее в этом сюжете: Четверо преступников отобрали в Москве сумку с деньгами