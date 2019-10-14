Москва, 14 октября 2019, 17:52 — REGNUM Разбойное нападение на мужчину совершили неизвестные злоумышленники на юго-западе Москвы. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.
Информация об инциденте поступила на службу «02» в 15:07 мск. По предварительным данным, неизвестные на трёх автомобилях перекрыли дорогу водителю на иномарке, ехавшему по Ленинскому проспекту.
Затем злоумышленники сделали несколько выстрелов из огнестрельного оружия, нанесли мужчине побои и присвоили сумку с крупной суммой денег. После этого правонарушители скрылись.
Пострадавший мужчина передан в руки медиков бригады скорой помощи. Материальный ущерб устанавливается. Приняты меры для установления личности, розыска и задержания злоумышленников.
Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх злоумышленниках, похитивших у мужчины в Москве сумку с крупной денежной суммой.
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