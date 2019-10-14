Тюмень, , 17:27 — REGNUM В Тюмени вступил в силу приговор бывшему старосте группы нефтегазового колледжа, который вовлёк пятерых несовершеннолетних в наркоторговлю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Установлено, что в период с сентября по ноябрь 2017 года тогда еще 19-летний староста группы вовлёк в сбыт наркотиков пятерых первокурсников, которым не было на тот момент 18 лет. Все они приехали в Тюмень из сельской местности. Первокурсники исполняли роль курьеров, раскладывали синтетические наркотики по тайникам.

Деятельность преступной группы была пресечена, когда один из курьеров попался полицейским с поличным. Далее были установлены сообщники подростка и руководитель — староста группы.

Главарь группы юных наркокурьеров был признан виновным по ч. 4 ст. 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжкого преступления») и по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»). Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Его юные подельники получили в 2018 году различные сроки: от условного наказания до четырёх лет лишения свободы в воспитательной колонии.