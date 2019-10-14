Ростов-на-Дону, , 17:17 — REGNUM Появились первые официальные данные после ДТП с участием пассажирского автобуса в Ростове-на-Дону.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и наехал на остановку с людьми.

«Также по предварительным данным в настоящее время за медицинской помощью обратился один человек, ребенок 10 лет», — сообщает региональное управление МВД РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в социальных сетях очевидцы сообщили о нескольких пострадавших. Эта информация пока не подтверждена.

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