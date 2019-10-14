Чебоксары, , 17:09 — REGNUM Два инцидента, которые произошли в Чувашии, получили федеральную огласку. В Чебоксарах выясняют обстоятельства выгула собаки из автомобиля: пёс бежал за машиной, находясь на поводке. В Вурнарском районе пожаловались на то, что два месяца над одной из деревень регулярно совершает полёты 32-летний мужчина.

В Чебоксарах в сети появилось видео, на котором собака на поводке бежала за автомобилем по проезжей части. Данный инцидент на предмет жестокого обращения с животными проверяют правоохранительные органы, сообщают РИА Новости.

Из пояснений женщины, которые приводятся в публикации, она планировала довести питомца до площадки для выгула. С горожанкой силовики провели беседу.

Жители деревни Яхакасы Вурнарского района пожаловались на пилота, который два в августе и сентябре 2019 года кружил над деревней. Сельчане попросили проверить законность таких полётов, сообщает РЕН ТВ. Администрация муниципалитета считает, что пилот нарушил «правила использования воздушного пространства».