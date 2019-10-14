Нью-Йорк, США, 14 октября 2019, 17:05 — REGNUM В зоне военной операции Турции на северо-востоке Сирии необходимо немедленно деэскалировать ситуацию, призвал 14 октября генсек ООН Антониу Гутерреш.
Об этом сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь призывает к немедленной деэскалации и призывает все стороны решать все вопросы мирными средствами», — сказал Дюжаррик.
Как сообщало ИА REGNUM, с 9 октября Турция проводит военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленную против курдских формирований.
Контролирующие эти территории сирийские курды официально заявили о своей договоренности с Дамаском о помощи сирийской армии в отражении наступления турецкой армии и протурецких группировок боевиков.
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