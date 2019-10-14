р-н Вагайский, , 17:00 — REGNUM В Тюменской области осуждён мужчина, застреливший собаку своей тёщи. Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Из материалов уголовного дела следует, что 37-летний житель села Супра Вагайского района явился домой около полуночи 21 августа 2019 года. Супруга его в дом не пустила. Тогда он взял в сарае ружьё и пошел к брату. Проходя мимо дома тёщи, увидел сибирскую лайку на привязи и застрелил собаку.

Гражданин признан виновным по ч. 1 ст. 245 («Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель»). Суд приговорил его к штрафу в 10 тыс. рублей.