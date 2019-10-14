Тюмень, , 16:50 — REGNUM В Тюмени перед судом предстанет бывший директор мебельного магазина, которого обвиняют в хищении у клиентов более 1,5 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Следствием установлено, что обвиняемый с ноября 2017 года по май 2018 года заключал договоры продажи мебели по индивидуальным размерам и составлял бланки купли-продажи по интернет-каталогу. Брал клиентов предоплату, но мебель не поставлял. Таким образом 35 его клиентов остались без денег и без мебели.

Гражданин обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.