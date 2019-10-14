Киев, , 16:55 — REGNUM С территории временно подконтрольной Украине Марьинки в сторону Донецка был запущен 25-метровый флаг Украины, заявила 13 октября первый заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сегодня был сильный ветер в сторону Донецка. Донбасские патриоты утром выехали в Марьинку запустить украинцам Донецка поздравление с Днём защитника — 25-метровый флаг. Прицепили к нему сотню шаров, надутых водородом», — рассказала она.

Герасимьюк добавила, что к конструкции был также прикреплён ящик с листовками, который, по задумке участников мероприятия, должен был раскрыться над Донецком.

Она отметила, что в листовках сказано «о том, что Украина здесь, она думает о вас, украинцы Донецка!».

Напомним, 14 октября на Украине отмечают день создания прогитлеровского бандформирования УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: 10 тысяч националистов идут маршем по центру Киева

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на ступени синагоги в Киеве неизвестные положили облитое красной краской чучело с фотографией бизнесмена Игоря Коломойского.

Читайте также: На ступени киевской синагоги подбросили «окровавленное» чучело Коломойского