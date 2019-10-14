Киев, , 16:29 — REGNUM Неизвестные в камуфляже оставили на ступенях синагоги имени Бродского в Киеве чучело с фотографией украинского бизнесмена Игоря Коломойского, заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук 14 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что чучело было залито красной краской.

«Считаю, что эту, безусловно идиотскую, выходку могли осуществить либо полезные идиоты, либо агенты спецслужб РФ», — написал он.

Мосийчук уверен, что разжигание межнациональной вражды на Украине полезно России.

Напомним, в Киеве неонацисты празднуют день создания УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который официально объявлен на Украине также Днём защитника отечества.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве проходит десятитысячный марш в «честь» украинских коллаборантов, уничтожавших польское, еврейское и украинское население Западной Украины в годы Великой Отечественной войны.

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