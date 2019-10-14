Екатеринбург, , 16:13 — REGNUM Органы СКР обращаются с просьбой к гражданам, которые могут сообщить сведения о местонахождении пропавшей в Екатеринбурге 27-летней женщины или иную интересующую информацию, обратиться в правоохранительные органы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

В управлении уточнили, что обратиться можно в следственный отдел СКР по городу Берёзовский или уголовный розыск полиции. При этом правоохранительные органы гарантируют конфиденциальность.

Напомним, что по факту исчезновения женщины, которая 10 октября продала свою автомашину и пропала без вести, органами следственного комитета по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса «Убийство».

Как сообщало ИА REGNUM, в пригородах Екатеринбурга продолжаются поиски пропавшей. Помимо правоохранительных органов к розыску подключились поисковые отряды и волонтёры, которые прочёсывают лесной массив в районе посёлка Шувакиш и одноимённого озера.

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