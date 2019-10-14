Ростов-на-Дону, , 16:11 — REGNUM Во время ДТП в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону пострадали два человека. Об этом в паблике «Ростов Главный» сообщили очевидцы.

«Во время удара на остановке было два парня, у одного голова разбита, у второго переломы, он без сознания, кареты скорой помощи быстро приехали», — пишут интернет-пользователи.

Официальных данных о пострадавших пока нет. Дорожная авария произошла днём сегодня, 14 октября. Автобус № 44 врезался в остановку с людьми.

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