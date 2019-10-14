Ростов-на-Дону, , 16:04 — REGNUM В Ростове-на-Дону произошла дорожная авария с участием пассажирского транспорта. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

ДТП произошло в Ворошиловском районе. Видеокадры появились в паблике «Ростов Главный».

«На проспекте Королёва рядом с остановкой «Шайба» автобус № 44 «ГПЗ-10 — ТЦ Меркурий» врезался в остановку с людьми», — сообщили очевидцы.

Информация о пострадавших уточняется.

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