Петушки, Владимирская область, , 15:55 — REGNUM В городе Петушки Владимирской 12 октября из окна второго этажа выпал годовалый ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.

Ребёнка оставили дома без присмотра, и он залез на подоконник, открыл окно, облокотился на москитную сетку и выпал на улицу. Мальчик был доставлен с травмами в областную детскую клиническую больницу, но его жизнь находится вне опасности. Следователи и полицейские оценивают условия проживания и воспитания ребёнка.

По данным Следственного комитета, за сезон 2019 года во Владимирской области 12 детей выпали из окон. 11 из них получили травмы, один ребёнок погиб.