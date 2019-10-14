Самара, , 16:08 — REGNUM Начальник контрольного отдела УФНС России по Самарской области, обвиняемый в получении взятки и двое местных жителей, подозреваемые в посредничестве во взяточничестве, предстанут перед судом в Самаре. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ.

По версии следствия, в прошлом году чиновник получил через двух посредников от представителя одной из коммерческих фирм часть взятки в размере трех млн рублей. Всего сумма взятки должна была составить 4 млн рублей. За эти деньги он обязался сообщать информацию о ходе проводимой налоговой проверки в отношении предприятия. Кроме этого, чиновник должен был оповещать руководство компании о планируемых дальнейших мероприятиях налогового контроля, считают следователи.

В отношении начальника контрольного отдела УФНС России по Самарской области, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ и двух местных жителей, обвиняемых в посредничество во взяточничестве было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.