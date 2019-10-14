Ульяновск, , 15:47 — REGNUM В Ульяновске жители продолжают попадаться на уловки телефонных аферистов. Так, пожилая горожанка, желая получить 1 млн рублей компенсации за БАДы, перечислила мошенника 670 тыс. рублей. Молодая горожанку испугали тем, что её карта якобы заблокирована, и она перевела 24 тыс. рублей на другой счёт для «сохранности средств», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области, отметив, что компенсации за приобретенный товар, включая БАДы, — одна из наиболее распространенных схем обмана граждан

Одной из жертв мошенников стала 56-летняя женщина, к которой поступил звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов Москвы. Мошенник сообщил, что по решению суда ей положен 1 млн рублей компенсации за ранее приобретенные биологически активные добавки, которые оказались некачественными. Пострадавшая действительно покупала БАДы, поэтому поверила незнакомцу и следовала его инструкциям, перечислив в общей сложности 670 тыс. рублей.

Другой жертвой стала 24-летняя жительница, к которой позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и убедил, что её карту пытаются взломать мошенники, чтобы оформить на неё кредит. И перевела 26 тыс. рублей на указанный злоумышленником счёт якобы для сохранности средств.

Отметим, что ранее мошенничество зарегистрировано в Цильнинском районе. Полицейские установили, что женщина собиралась оформить кредит через интернет, и оставила заявку на одном из сайтов. Через некоторое время с ней связался якобы сотрудник банка, чтобы обговорить условия кредита и сообщил, что сначала необходимо оплатить страховку. Для одобрения сделки пострадавшая отправила несколько переводов на общую сумму 56 тысяч рублей. Затем мошенники перестали выходить на связь.

В полиции констатируют, что компенсации за приобретенный товар, включая БАДы, — одна из наиболее распространенных схем обмана граждан. И напоминают, что при получении подобных звонках у звонящего необходимо узнавать, кого он представляет и по какому номеру (обильному и рабочему) с ним можно связаться позже. Правоохранители рекомендуют жителей сослаться на плохую связь и попросить прислать всю информацию в письменном виде на электронную почту, а пожилым гражданам — обратиться к родственникам, чтобы они через интернет выяснили информацию о компенсациях.

«Некоторые вопросы отпадут сами. Многие из потенциальных жертв сберегли деньги только потому, что попросили совета у родственников», — говорят в УМВД по Ульяновской области, подчёркивая, что жителям необходимо быть бдительными и не сообщать никому реквизиты банковских карт.