Курган, , 15:38 — REGNUM В Кургане проводится доследственная проверка сведений о ненадлежащем оказании медицинской помощи четырёхлетнему мальчику. Мать ребёнка уверяет, что в результате неправильно поставленного диагноза её малолетний сын впал в кому, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Курганской области.

Информация о несчастии с маленьким жителем Кургана появилась 14 октября в социальных сетях. Началось всё 23 июля, когда мальчик пожаловался на головные боли. Мать с ребёнком обратилась в детскую поликлинику на Савельева, 33. Педиатр заявила, что таким образом мальчик реагирует на погоду.

В итоге болезнь была запущена, и 4 августа мальчик был доставлен в инфекционную больницу с подозрением на менингит. Там мать с сыном пролежали 21 день и были выписаны. Спустя четыре дня с сильной головной болью мальчик снова попадает в больницу, но врачи считают, что боли — это последствие перенесённого менингита.

Родители догадались отвести ребёнка к неврологу, было назначено МРТ, которое выявило у мальчика опухоль мозга.

«С того момента ребёнок находится в медикаментозной коме, никаких решений об операции не производят. По городам, где нам могут помочь, рассылают старые выписки с плохими показаниями, вследствие чего нам отказывают в операции», — сообщила порталу 45.ru тётя ребёнка.

К делу подключились следователи СКР, назначена судебно-медицинская экспертиза, изучается медицинская документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.