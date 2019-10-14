Томск, , 15:23 — REGNUM Житель Томской области, обвиняемый в совершении серии особо тяжких преступлений на протяжении 15 лет в городе Стрежевом, заключён под стражу. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 октября в Следственном комитете РФ.

Расследование уголовного дела в отношении 60-летнего мужчины продолжается.

По данным следствия, с 2004 по 2017 годы в Стрежевом неизвестный несколько раз нападал на женщин. Потерпевшие подвергались сексуальному насилию. Следствие предполагало, что преступления совершал один и тот же человек, поэтому уголовные дела соединили в одно производство.

В результате при производстве дополнительной генотипоскопической экспертизы специалисты обнаружили ДНК-профиль, позволивший установить личность подозреваемого. Затем его опознала одна из потерпевших. Задержанному было предъявлено обвинение.

По ходатайству следствия он заключён под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании маньяка из Стрежевого стало известно 13 октября.

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