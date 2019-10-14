Екатеринбург, , 15:25 — REGNUM В Екатеринбурге стартовала спартакиада народов Среднего Урала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Первый этап крупного регионального спортивного форума стартовал с шахматного турнира в Уральской шахматной академии. Победителями состязаний стала команда из армянской общины Свердловской области «Ани-Армения». Всего в шахматном турнире приняли участие 15 национальных команд.

Отметим, что 19 октября в рамках спартакиады пройдут соревнования по волейболу, а 26 октября сразятся футбольные команды народов Среднего Урала.