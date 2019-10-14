Уфа, , 15:05 — REGNUM Уголовное дело в отношении 42-летнего адвоката, которого подозревают в покушении на мошенничество, возбуждено в Башкирии. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

По данным следователей, адвокат защищал в суде мужчину, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Дело рассматривалось в одном из районных судов Башкирии.

По версии следствия, в сентябре текущего года адвокат предложил супруге своего подзащитного за взятку в размере пяти млн рублей обеспечить вынесение решения суда о переквалификации действий своего подзащитного на менее тяжкое преступление и смягчение приговора.

Супруга подзащитного сначала приняла данное предложение, но вскоре осознала, что данные действия являются незаконными и обратилась с заявлением к стражам порядка.

В результате, адвокат был задержан сотрудниками республиканского управления ФСБ России при передаче денег.

В настоящее время задержанный мужчина находится по стражей. Ему уже предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.