Париж, , 14:53 — REGNUM Метеорологическая служба Франции Météo-France объявила «оранжевый» уровень погодной опасности в 42 департаментах страны 14 октября, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что из-за антициклонов в Восточной Европе на территории Франции следует ожидать шторм, сопровождаемый сильными ливнями, градом и порывами ветра свыше 100 км / ч.

При этом температура воздуха во второй половине дня будет сильно отличаться: +15 °C на северо-западе страны и +25 °C в районе Аквитании и Эльзаса, а местами она будет достигать +28 °C и +30 ° С.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2019 года во Францию вернулась жара с температурой воздуха до +38 °C.

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