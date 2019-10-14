Уфа, , 14:45 — REGNUM В Уфе спасатели достали упавшего в колодец мужчину. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Информация о том, что в Уфе в колодец упал 38-летний мужчина, поступила в спасательную службу 14 октября.

На место срочно выехали сотрудники спасательной службы, которые при помощи веревки спустились в колодец, закрепили пострадавшего и подняли его наверх. Мужчина был передан врачам скорой помощи.

Сотрудники государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям напоминают, что нельзя наступать и прыгать на «колодцах», а также приближаться к открытым либо поврежденным объектам.