Москва, , 14:50 — REGNUM Опровержение информации, опубликованной в СМИ, разместил 14 октября Московский метрополитен на своей странице соцсети Twitter.

«Информация СМИ об эвакуации на станции «Выставочная» не соответствует действительности. Станция была закрыта на вход, а все уже вошедшие на тот момент пассажиры уехали с неё на поездах в штатном режиме», — говорится в опубликованном объявлении.

Напомним, 14 октября в СМИ поступила информация о пожаре на станции «Выставочная». Также сообщалось, что идет эвакуация пассажиров. Позже поступило сообщение, что станция возобновила работу.

Читайте ранее в этом сюжете: Станция метро «Выставочная» в Москве возобновила работу