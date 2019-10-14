Кемерово, , 14:42 — REGNUM Почти полгода девочка из Кузбасса проходила с частью кисти для рисования в голове, говорится на странице Областной детской клинической больницы в социальной сети Instagram. Накануне хирурги больницы извлекли из черепа ребёнка инородное тело.

«Часть кисти для рисования врачи-оториноларингологи Областной детской клинической больницы извлекли из крылонебной ямки (пространство между шеей и черепом) маленького пациента. Инородное тело находилось там около полугода», — говорится в сообщении.

Как уточнили врачи в комментариях, отвечая на вопросы подписчиков, девочка держала кисть во рту и упала, рукоять вытащила, а металлическая часть прошла глотку и осталась в тканях.

Инородное тело вызвало «паратонзиллярный абсцесс рост грануляций и гноетечение из слухового прохода».