Обнинск, Калужская область, , 14:43 — REGNUM В Калужской области 68-летний гражданин США ударил кулаком в лицо сотрудника полиции города Обнинска. Об этом 14 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

В августе 2019 года у гражданина США закончилось разрешение на проживание в Российской Федерации. Пожилой мужчина временно жил в городе Обнинске у своей знакомой, где у них и произошёл конфликт. Хозяйка квартиры вызвала сотрудников полиции. При проверке документов, не желая подчиняться требованиям сотрудника полиции и участвовать в разбирательстве, гражданин США ударил полицейского кулаком в лицо.

По факту нападения на полицейского возбуждено уголовное дело. За применение силы к сотруднику правоохранительных органов гражданину США может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

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