Ростов-на-Дону, , 14:39 — REGNUM В Ростове-на-Дону железнодорожный состав насмерть сбил пенсионера. Инцидент произошёл 13 октября на перегоне «Ростов Товарный — Зоологический». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.

По факту трагедии проводится проверка, по результатам которой следователи примут процессуальное решение.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в начале октября 2019 года в Ростовской области под колёсами пассажирского поезда погибла молодая девушка.

Читайте ранее в этом сюжете: Жительницу Ростовской области насмерть сбил пассажирский поезд