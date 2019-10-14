Нижневартовск, Югра, , 14:37 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) проводится доследственная проверка инцидента с нападением бультерьера на учеников гимназии № 2 в школьном дворе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Напомним, инцидент произошёл 11 октября и был зафиксирован камерой наружного наблюдения. На видео, распространённом в социальных сетях, отчётливо виден момент нападения. Сперва собака атаковала одну девочку, сбила её с ног и старалась искусать ребёнку лицо. Затем нападение увидела вторая школьница, позвала на помощь. Группа детей в возрасте 10−11 лет вместе с учительницей прибежали спасать ребёнка. Педагог сняла сапог и пыталась им отогнать бультерьера от ученицы. Тогда агрессивная собака накинулась на других детей, которые бросились бежать. Один ребёнок разбил, убегая, себе нос, трём девочкам собака повредила одежду.

Полицейскими установлена и опрошена хозяйка собаки, которая пояснила, что собака убежала из квартиры, поэтому находилась без намордника и поводка.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства происшествия. В ходе проверки будет установлена степень тяжести вреда, причинённого здоровью детей, и будет дана правовая оценка действиям или бездействию хозяйки собаки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре бойцовская собака на школьной площадке «потрепала» детей